De Jong için iki seçenek; ya indirim ya satış

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen ve Manchester United'ın talip olduğu Hollandalı oyuncu Frenkie de Jong'un geleceği konusundaki gelişmeler sürüyor.



İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Manchester United'ın ısrarlarına rağmen Barcelona yönetimi, Frenkie de Jong'u takımda tutmak için elinden geleni yapacak. Ancak oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle indirim isteyen yönetimin,her ihtimali göze aldığı ve Manchester United ile görüşmelerini kesmediği ifade edildi.



Hollandalı oyuncunun takımda kalmak istediğini düşünen Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın, yıldız oyuncunun maaşında indirim yapmaması halinde Manchester United ile görüşmeleri sıklaştıracağı belirtildi. Daha önce çıkan haberlerde, Manchester United'ın Frenkie de Jong için bonuslar ile birlikte 85 milyon euroyu bulan bir teklif hazırladığı ifade edilmişti.



Barcelona'nın 2019 yılında yaklaşık 86 milyon euroya kadrosuna kattığı Frenkie de Jong, geçtiğimiz sezon çıktığı 45 maçta 4 gol 5 asistlik katkı sağladı.





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