De Bruyne: "Dünyanın en iyisi olmak istiyorum"

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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De Bruyne: 'Dünyanın en iyisi olmak istiyorum'
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15 Aralık 2023 21:57
Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, açıklamalarda bulundu.

Sezon başında ağır bir sakatlık yaşayan ve henüz sahalara dönemeyen 32 yaşındaki yıldız, "Dünyanın en iyi futbolcusu olmak istiyorum. Hala o motivasyonu kendimde görüyorum." dedi.

Sakatlık sürecinin motivasyonunu düşürmediğini söyleyen De Bruyne, "4 aylık bir sakatlık yaşamam motivasyonumun düşmesini sağlamıyor. Oyunumu değişime uğratıp, daha önce yaptıklarımı yeniden yapabileceğimi biliyorum. Sahaya döndüğüm andan itibaren yine iyi oynayacağımdan eminim." sözlerini sarf etti.

Bu sezon Manchester City formasıyla 2 resmi maça çıkan De Bruyne, bu maçlarda 1 asist kaydetti.

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