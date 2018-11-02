Davis: "İki yıl daha buradayım, sonra ne olursa olur"

İLGİLİ VİDEO

Anthony Davis, New Orleans Pelicans'la bu sezon sonunda bir "süpermaksimum" kontrat imzalama ihtimali ile ilgili soru sorulduğunda, odak noktasının bu olmadığını söyledi.Davis, eğer bu sezon sonunda uzatma kontratı imzalamazsa, 2021'de serbest oyuncu olacak.25 yaşındaki süperstar, verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı: