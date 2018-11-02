Davis: "İki yıl daha buradayım, sonra ne olursa olur"

Anthony Davis, New Orleans Pelicans'la bu sezon sonunda bir "süpermaksimum" kontrat imzalama ihtimali ile ilgili soru sorulduğunda, odak noktasının bu olmadığını söyledi.
Davis, eğer bu sezon sonunda uzatma kontratı imzalamazsa, 2021'de serbest oyuncu olacak.
25 yaşındaki süperstar, verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı: "20-21 sezonuna kadar iki yılım var. Şu an buradayım ve ne olacaksa olur. Benim şu anda odak noktam ligin en dominant oyuncusu olmak ve bu takımın kazanmasına yardım etmek. Bir sürü söylenti ve konuşulanı duyuyorsunuz ama bunlar benden çıkmıyor. Ben bir Pelican olarak takımın ilerlemesine ve şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmak için buradayım."