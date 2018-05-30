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Davis: "Bir yere gitmiyorum, 2020'de karar vereceğim"

New Orleans Pelicans süperstarı Anthony Davis, Pelicans ile olan geleceğiyle alakalı 2021'de kontratı bittiğinde karar alacağını açıkladı.

New Orleans Pelicans süperstarı Anthony Davis, Pelicans ile olan geleceğiyle alakalı 2021'de kontratı bittiğinde karar alacağını açıkladı.

Davis, yakın zamanda eski oyuncuların kendileri için "Takas istemekte geç kaldılar" benzeri açıklamaların kendisini düşündürdüğünü söylemişti.

Fakat bu açıklamasından sonra oluşan spekülasyonlar sonrası, Davis geçtiğimiz gün "Önümüzdeki iki yıl boyunca ayrılmayı falan düşünmüyorum" şeklinde şöyle bir bildiri yayınladı:

"Ben sene sene değerlendirip şöyle bir bakarım. Tabii ki Cuz (DeMarcus Cousins) sakatlanmadan önce güçlü bir sezon geçirdiğimizi düşünüyordum. Birlikte başarabileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Sonraki yılda da nasıl olacağına bakmak lazım. Bunları yıl yıl değerlendirmek lazım.

Hiçbir zaman bir sezona 'Tamam, burada olmak istemiyorum' diye başlamıyorum. Tabii ki bir noktadan sonra kazanmak istiyorsunuz. Ve bizim de buraya doğru parçaları almaya çalıştığımızı hissediyorum.

Ön ofisimizin daha iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Buraya oyuncu getirmek açısından ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Fakat bunu her yıl ayrı ayrı değerlendirip ne yöne gittiğine dair değerlendirmek gerekiyor. Ben böyle yaklaşıyorum. Cuz'ın ne yapıp yapmayacağı tabii ki büyük bir faktör.

2021'e kadar buradayım ve oradan sonra kararımı vereceğim. Önümüzdeki iki yıl boyunca gitmeyi falan düşünmüyorum. Her zaman burada olmak istediğimi söyledim ve bu hala doğru.

Fakat bununla birlikte, takımın benimle ne yapmak istediği konusunda bir şey yapamam. Ben burada olmak istiyorum. Ve kontratımın süresinin dolduğu zaman da, ne yapmak istediğimi düşüneceğim zaman olacak.

Ama şu anda, New Orleans için oynamak istiyorum."

Davis, 2020-21 sezonu opsiyonlu olmak üzere önümüzdeki sezonlarda sırayla 25,434,263, 27,093,019 ve 28,751,775 dolar kazanacak.




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