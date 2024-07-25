Davidson: ''Golü erken atmamız iyi oldu''

RAMS Başakşehirli futbolcu Davidson, La Fiorita maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Davidson: ''Golü erken atmamız iyi oldu''
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25 Temmuz 2024 23:08
Son güncelleme 25 Temmuz 2024 23:28
RAMS Başakşehirli futbolcu Davidson, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu maçında oynanan La Fiorita mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Davidson maçla ilgili, "Galibiyetle başlamak önemliydi, ilk golü erken atmamız iyi oldu çünkü rakip arkada 5 savunmacıyla bekliyordu. İlk golden sonra rahatladık ve güzel bir galibiyet aldık." dedi.

Deneyimli oyuncu sözlerini, "Başkanımızın hedefi her zaman Avrupa, en önemlisi gruplara kalmak. Antrenmanlarda yaptığımız çalışmaları maçlara yansıtırsak gruplara kalırız ama aksi takdirde kalamayız." şeklinde noktaladı.

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