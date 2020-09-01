David Silva koronavirüse yakalandı

Real Sociedad'ın yeni transferi David Silva'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Haber; AA
David Silva koronavirüse yakalandı
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01 Eylül 2020 14:25
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad'ın yeni transferi David Silva, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan 34 yaşındaki İspanyol oyuncunun hastalık belirtileri göstermediği ve evinde karantinaya girdiği belirtildi.

Uzun yıllar formasını giydiği İngiltere'nin Manchester City takımıyla sözleşmesi sona eren David Silva, geçen ay Real Sociedad ile anlaşmaya varmıştı.

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