Arsenal'de performansı nedeniyle en çok tartışılan isimlerden birisi olan Brezilyalı savunmacı David Luiz, İngiliz kulübüyle sözleşmesini uzattı.



Hafta içinde Fenerbahçe'nin ilgilendiği konuşulan David Luiz ile Arsenal kulübü yeni bir anlaşma yaptı.



Manchester City karşılaşmasında oyuna girdikten sonra gole sebep olan, penaltı yaptıran ve oyundan atılan David Luiz'in menajer Mikel Arteta tarafından takımda tutuldu.



Arsenal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan David Luiz'in sözleşmesinde 1 yıllık opsiyonu kullandı.



PABLO MARI VE CEDRIC SOARES...



Öte yandan Arsenal, Flamengo'dan kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki İspanyol stoper Pablo Mari'nin de bonservisinin alınacağını açıkladı.



Ayrıca Arsenal, Southampton'dan kiralanan 28 yaşındaki Portekizli sağ bek Cedric Soares'in de bonservisinin alınacağını duyurdu.



