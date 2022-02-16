Darüşşafaka, Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'de!

Basketbol Bitci Türkiye Kupası çeyrek final maçında Darüşşafaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 88-80 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.



Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını Pineiro ve Boothe'nin üç sayılık basketleriyle 13-8 önde geçen Darüşşafaka, kalan bölümde de oyunu domine ederek ilk çeyreği 24-15 üstün tamamladı.



İkinci periyoda tempolu başlayan ev sahibi ekip, 7-0'lık seriyle farkı iki sayıya kadar düşürdü: 22-24. Toparlanan ve 16. dakikada farkı yeniden 9 sayıya kadar (24-33) çıkaran konuk takım, soyunma odasına da 41-33 önde gitti.



İkinci yarıya Dekker ve Smih'in basketleriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, Boothe, Pineiro ve Olaseni'yi durduramayınca 25. dakika 55-42 yeşil-siyahlı ekibin üstünlüğüyle geçildi. Farkın erimesine izin vermeyen Darüşşafaka, son çeyreğe 66-55'lik skor avantajıyla girdi.



Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte seyircisinin desteğini de arkasına alan ev sahibi ekip, 36. dakikada farkı üç sayıya kadar indirdi: 74-77. Ancak yeniden temposunu artıran Darüşşafaka, rakibini 88-80 yenerek Dörtlü Final biletini aldı.



Bu arada Jamar Smith, bu karşılaşmada attığı basketlerle Bahçeşehir Koleji formasıyla 500 sayıya ulaştı.



Darüşşafaka, yarı finalde Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.





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