Darüşşafaka evinde Gaziantep Basketbol'u devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol'u 78-74 yendi.
Darüşşafaka bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol ise 10. kez mağlup oldu.
Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinem Tetik, Murat Ciner
Darüşşafaka: Olaseni 12, Doğuş Özdemiroğlu 13, Starks 12, Cullough 4, Ercan Osmani 10, Yeboah 9, Can Korkmaz 10, White 4, Hakan Sayılı 4, Canberk Kuş
Gaziantep Basketbol: McIntyre 7, Frankamp 13, Hammonds 5, Dotson 30, Egbunu 10, Muhsin Yaşar 3, Metin Türen 3, Can Uğur Öğüt 3, Leon Harun Apaydın
1. Periyot: 21-22
Devre: 42-37
3. Periyot: 54-59
Darüşşafaka bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol ise 10. kez mağlup oldu.
Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinem Tetik, Murat Ciner
Darüşşafaka: Olaseni 12, Doğuş Özdemiroğlu 13, Starks 12, Cullough 4, Ercan Osmani 10, Yeboah 9, Can Korkmaz 10, White 4, Hakan Sayılı 4, Canberk Kuş
Gaziantep Basketbol: McIntyre 7, Frankamp 13, Hammonds 5, Dotson 30, Egbunu 10, Muhsin Yaşar 3, Metin Türen 3, Can Uğur Öğüt 3, Leon Harun Apaydın
1. Periyot: 21-22
Devre: 42-37
3. Periyot: 54-59
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