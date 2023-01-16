Darüşşafaka evinde Gaziantep Basketbol'u devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka evinde Gaziantep Basketbol'u 78-74 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka evinde Gaziantep Basketbol'u devirdi
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15 Ocak 2023 21:11
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol'u 78-74 yendi.

Darüşşafaka bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol ise 10. kez mağlup oldu.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinem Tetik, Murat Ciner

Darüşşafaka: Olaseni 12, Doğuş Özdemiroğlu 13, Starks 12, Cullough 4, Ercan Osmani 10, Yeboah 9, Can Korkmaz 10, White 4, Hakan Sayılı 4, Canberk Kuş

Gaziantep Basketbol: McIntyre 7, Frankamp 13, Hammonds 5, Dotson 30, Egbunu 10, Muhsin Yaşar 3, Metin Türen 3, Can Uğur Öğüt 3, Leon Harun Apaydın

1. Periyot: 21-22

Devre: 42-37

3. Periyot: 54-59

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