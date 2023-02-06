Darüşşafaka, evinde galibiyet peşinde!

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu üçüncü haftasında salı günü İspanya ekibi UCAM Murcia'yı konuk edecek.



Volkswagen Arena'da oynanacak L Grubu karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.



Grupta oynadığı 2 maçtan da mağlup ayrılan Darüşşafaka, dördüncü ve son sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlı ekip, Surne Bilbao'ya 85-75, Lenovo Tenerife'ye ise 80-59 yenildi.



L Grubu'nda birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan UCAM Murcia ise ikinci basamakta bulunuyor.





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