Darüşşafaka, evinde galibiyet peşinde!

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde salı günü UCAM Murcia'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka, evinde galibiyet peşinde!
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06 Şubat 2023 16:41
Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu üçüncü haftasında salı günü İspanya ekibi UCAM Murcia'yı konuk edecek.

Volkswagen Arena'da oynanacak L Grubu karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 2 maçtan da mağlup ayrılan Darüşşafaka, dördüncü ve son sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlı ekip, Surne Bilbao'ya 85-75, Lenovo Tenerife'ye ise 80-59 yenildi.

L Grubu'nda birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan UCAM Murcia ise ikinci basamakta bulunuyor.

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