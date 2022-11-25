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Darüşşafaka'dan Büyükçekmece'ye farklı tarife!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasının açılış maçında Darüşşafaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 83-70 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka'dan Büyükçekmece'ye farklı tarife!
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25 Kasım 2022 22:42
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasının açılış maçında Darüşşafaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 83-70 yendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakem: Aytuğ Ekti, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 16, Weber 13, Can Maxim Mutaf 7, Sajus 10, Rivers, Harris 12, Metehan Akyel 5, Fırat Alemdaroğlu 3, Tayfun Erülkü 4

Darüşşafaka: Olaseni 15, Starks 20, Osmani 16, Doğuş Özdemiroğlu 2, Yeboah 11, Can Korkmaz 6, Cullough 9, Canberk Kuş 2, Hakan Sayılı 2

1. Periyot: 22-21

Devre: 44-47

3. Periyot: 60-63

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