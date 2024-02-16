Milwaukee Bucks'ın, serbest oyuncu Danilo Gallinari ile sözleşme imzaladığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Gallinari'nin Bucks'a katılmaya karar verdiğini açıkladı.



Gallinari, daha önce LA Clippers'ta 2017'den 2019'a kadar beraber çalıştığı koç Doc Rivers'ın rotasyonunun bir parçası olma fırsatı nedeniyle diğer takımlar yerine Bucks'ı tercih ettiği belirtildi.



Ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle önceki sezonun tamamında parkelerden uzak kalan Gallinari, bu sezon üçüncü kez bir Doğu Konferansı takımında forma giyecek. Geçtiğimiz ay Detroit Pistons'a takas edilmeden önce Washington Wizards'la 26 maç oynayan 35 yaşındaki oyuncu, Detroit'te altı maç görev aldıktan sonra, kadro kısıtlamaları nedeniyle takas süresinin bitiminden sonra serbest bırakılmıştı.



Bu 32 maçta Gallinari, maç başına 14,8 dakikada 7,3 sayı, 2,8 ribaund ve 1,3 asist ortalamaları yakalamıştı.



