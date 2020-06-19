Danijel Aleksic: "Maçı çevireceğimizi biliyorduk"

Başakşehir'in hücum oyuncusu Danijel Aleksic, Ankaragücü maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Danijel Aleksic: 'Maçı çevireceğimizi biliyorduk'
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19 Haziran 2020 23:18
Başakşehir'in Sırp yıldızı Danijel Aleksic, ağları sarstığı Ankaragücü maçı sonrasında konuştu.

Karşılaşmayı kazanacaklarını bildiklerini söyleyen Aleksic, "Galip geldiğimiz için çok mutluyum, bu galibiyete golle katkı verdiğim için de çok mutluyum. Ligde kalma mücadelesi veren takımlar varını yoğunu ortaya koyuyor. İlk yarı 1-0 mağlup olmamıza rağmen, böyle devam edersek maçı çevirebileceğimizi biliyorduk ve böyle de oldu." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'de olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren yıldız futbolcu, "Ben bu takımın parçası olduğum için çok mutluyum. İyi bir defansınız olmazsa, ileride iyi olmanızın anlamı kalmaz. İyi defans yapacak, ileri topu iyi getireceksiniz ki sonuç alabileceksiniz." dedi.



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