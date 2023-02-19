Daniil Medvedev, Rotterdam Açık'ta kupaya uzandı

Eski dünya 1 numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, finalde Jannik Sinner'i yenerek Rotterdam Açık turnuvasında şampiyon oldu.



Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 serisi turnuvasının finalinde, dünya 11 numarası Medvedev ile dünya 14 numarası İtalyan Sinner karşılaştı.



2 saat 29 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 5-7, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Medvedev, kupanın sahibi oldu.



27 yaşındaki Medvedev, bu zaferle kariyerinin 16. ATP Turu kupasına ulaştı ve yarın güncellenecek dünya sıralamasında adını, yeniden ilk 10 tenisçi arasına yazdırmayı garantiledi.





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