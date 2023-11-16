Indiana Pacers'ın Daniel Theis ile serbest kalması üzerine anlaştığı ve Theis'ın LA Clippers ile sözleşme imzalamayı planladığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Theis, Pacers'la buy-ouy yapma konusunda anlaşmaya vardı ve yakın zamanda Clippers'a katılmayı planlıyor.



Önceki sezon Theis, dizindeki sakatlık nedeniyle yalnızca yedi maça çıkabilmiş, ancak yaz döneminde FIBA 2023 Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Alman milli takımının ilk beş pivotu olarak görev yapmıştı.



Theis, sekiz FIBA müsabakasında maç başına 21,8 dakikada 10,9 sayı, 5,4 ribaund ve 1,9 asist ortalamaları yakalayarak etkileyici istatistikler ortaya koymuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU