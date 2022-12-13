Daniel Pancu: 'O maçtan sonra 1 milyon forma satıldı'

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Daniel Pancu, Romanya basınına açıklamalarda bulundu.



Daniel Pancu, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 17 Nisan 2005'te yendiği maçla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Mücadelede Cordoba'nın kırmızı kart görmesiyle son bölümde kaleye geçen Rumen futbolcu, gösterdiği performansla zaferin mimarlarından olmuştu.



Pancu, derbi ile ilgili "Fenerbahçe ile oynanan maç, Beşiktaş için pastanın üzerindeki krema oldu. O maçla kesinlikle tarihe geçtim. (1 Pancu Kadıköy Panteri formalardan) 1 milyon forma satıldı. Çünkü Puma ile sözleşmelerini bitiriyorlardı ve stokta çok fazla vardı. Ve eğer bir tişört 50-60 dolarsa, 10-15'e verdiler. Galibiyetin etkisi de o kadar büyük oldu ki hepsi satıldı." ifadelerini kullandı.



Pancu şöyle devam etti: "Kaleye geçmek benim için çok özel değildi belki ama taraftar için çok anlamlı oldu. Kurtardığım toplar var. Sadece penaltıdan gol yedim. 10 kişi onları 4-3 yendik. Maçtan sonra yaşananlar muazzamdı. Marketlerde heykelciklerimi ile bulurdum. Beşiktaş için önemli bir oyuncuydum."





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