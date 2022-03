Dallas, eski GM'i Nelson'ın suçlamalarını yalanladı!

Dallas Mavericks, eski genel menajeri Donnie Nelson'ın takıma dava açmasının ardından bir bildiri yayınladı.



Nelson daha önce Mavs'e karşı açtığı davada, yeğeninin Şubat 2020'de bir ekip çalışanı tarafından cinsel tacize ve saldırıya uğradığını bildirdikten sonra işten çıkarıldığını iddia etmişti.



Mavericks daha sonra, eski yöneticisinin açtığı dava üzerine kendi bildirisinde şu ifadelere yer verdi:



"Jason Lutin'e yöneltilen iddialar, dış soruşturmacılar ve avukatlar tarafından derhal ve kapsamlı bir şekilde soruşturulmuştur. NBA de bu iddialarla ilgili hızlıca haberdar edilmiştir. İddiaların uydurma olduğu belirlenmiş ve mesele çözülmüştür.



Ayrıca, Bay Nelson, davranışını araştıran araştırmacılarla işbirliği yapmayı reddetmiştir. Nelson'ın öç nedeniyle fesih edildiğine dair iddiaları tamamen asılsızdır ve yalanlarla doludur.



Bay Nelson ve NBA, 2020-21 sezonunun sonunda işine son verilmesinin nedenlerinin tamamen farkındadır. Mavs her zaman Donnie Nelson'ın işine son verilmesine yol açan uygunsuz eylemlerini gizli tutmayı amaçlamıştır."



ESPN'in raporlarına göre, şu anki Dallas takımının personel şefi olan Jason Lutin, Chicago'daki 2020 NBA All-star Hafta Sonu sırasında Nelson'ın ismi açıklanmayan akrabasına saldırı ve tacizde bulunmakla suçlanmıştı.



Ayrıca, takım sahibi Mark Cuban'ın haksız bir fesih talebini geri çekmesi ve bir ifşa etmemesi üzerine anlaşmak amacıyla, Nelson'a 52 milyon dolarlık bir anlaşma teklif etmeye çalıştığı iddiaları da ortaya çıkmıştı.



"SÖYLEDİĞİ HER ŞEY YALAN"



Hem Cuban hem de Lutin, Nelson'ın bu iddialarını şu sözlerle yalanlamışlardı.



"Bu davadaki her şey yalan. Birden fazla araştırma yaptık ve Dallas Mavericks standartlarına uymayan tek kişi Bay Nelson'dı ve sonuç olarak görevden alındı. Soruşturmadan haberdardı ve tam olarak katılım göstermeyi de reddetti. Tekrar söylüyorum, ifade ettiği her şey yalandı."