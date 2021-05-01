Cyle Larin: 'Şampiyon olacağız!'

Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 yendiği maçta 4 gol atan Cyle Larin karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Attığı goller için mutlu olduğunu dile getiren Larin, "Bu kadar çok gol attığım için mutluyum. Şampiyonluğa yürüyoruz. Çok yakınız. Her zamanki gibi birlikte savaştık. Birlikte mücadele ettik. Böyle devam edeceğiz." dedi.



Şampiyon olacaklarını vurgulayan Kanadalı golcü, "Şampiyon olacağız. Bu da benim hayatımda çok önemli bir an olacak. Çok özel anlar. Bu takımda, bu arkadaşlarla oynamanın değeri paha biçilmez." şeklinde konuştu.



