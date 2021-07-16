BEŞİKTAŞ'IN İSTEĞİ 15 MİLYON EURO!

🇨🇦Cyle Larin, Kanada'nın Haiti'yi 4-1 yendiği maçta 2 golün altına imza attı.



🔥53 Maç

🔥33 Gol



Cyle Larin: "Sol açıktaki pozisyonum bana içeri girip gol bulma şansı tanıyor. Orada olduğum sürece gol atabilirim" pic.twitter.com/8l2IXU8rJe



— Sporx (@sporx) July 16, 2021

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki yıldızı Cyle Larin, 2020/21 sezonunda başladığı gol performansına devam ediyor.Beşiktaş'ta sezonu 19'u lig olmak üzere toplam 23 gol ve 6 asistle tamamlayan Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'nı da taşımayı sürdürüyor. Larin, ülkesi Kanada'nın Haiti'yi 4-1 yendiği CONCACAF Gold Cup grup maçında da 2 gol attı. Kanadalı golcü, bir önceki maçta da Martinik ağlarını havalandırmayı başarmıştı.2020/21 sezonu başından bu yana toplam 53 maçta forma giyen 25 yaşındaki forvet, 33 golün altına imza atmayı başardı.Gol yollarındaki performansıyla adeta 'alev' alan Cyle Larin için Beşiktaş, 15 milyon euro'luk fiyat etiketi koydu.Larin'in menajeri Mavropanos ise yaptığı açıklamada, "Şu anda bir teklif yok ancak Beşiktaş kulübü bana bir teklif geldiği takdirde durumu değerlendireceklerini söyledi. İnsanların bilmesi gereken şu, Beşiktaş 2 Ekim 2020 tarihinde Cyle Larin'i bedelsiz bırakacaktı. Bir Belçika takımının ciddi ilgisi vardı fakat biz Beşiktaş'ta kalmasına, forma için mücadele etmesine karar verdik. Mental olarak son derece güçlüydü ve Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inanıyordu. Bugün eğer bir teklif gelirse, Beşiktaş değerlendirecektir, satmak istediklerini düşünüyorum." demişti.