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Curry'den, Wiseman'a destek: "Ben Acie Law'un yedeğiydim..."

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, çaylak James Wiseman'ın yaşadığı sıkıntılardan ders çıkarması gerektiğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, çaylak James Wiseman'ın yaşadığı sıkıntılardan ders çıkarması gerektiğini belirtti.

Wiseman, geçtiğimiz Pazartesi günü Los Angeles Lakers karşısında alınan galibiyette zor bir gece geçirmişti. Maçta erken faul sıkıntısına giren çaylak oyuncu, ikinci yarının çoğunu benchten izlemek zorunda kalmıştı.

Curry, Wiseman'ın bu sıkıntılarla nasıl başa çıkması gerektiğini şu şekilde açıkladı:

"Mükemmeliyetçi olduğunu, büyük bir oyuncu olmak istediğini ve oynadığı dakikalarda olabildiğince üretken olarak, maç sonlarını getirmek istediğini biliyorum. Bu harika bir şey. Onun bu özen duygusuna ve beklentilere sahip olması, zaten istediğimiz bir şey. Ama kötü bir maç çıkardığı zamanlarda da bundan çok etkilenmemeli.

Dikkatini dağıtmaması gerekiyor. Soğukkanlılığını koruması ve aklını, çıkarması gereken bu derslerle meşgul etmesi lazım. Çünkü bu uzun vadede ve sezonun devamında ona yardımcı olacak.

Biz ona fırsat vermeye devam edeceğiz. Yaşadığı her şeyin birer ders olduğunu anlayacak. Beni eskiden Acie Law'un arkasında benche alırlardı, öyle düşünün."

Wiseman, Warriors'ın ilk beş pivotu olarak %48.0 şut isabetiyle 10.0 sayı ve 6.0 ribaund ortalamaları yakaladığı çaylak sezonuna, umut verici bir başlangıç yaptı.


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