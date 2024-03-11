Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin ayak bileğine çekilen MR sonuçlarının temiz çıktığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Curry'nin sağ ayak bileğindeki MR'ın temiz çıktığını ve Warriors yıldızının ayak bileğinin önümüzdeki birkaç gün içinde nasıl tepki vereceğine ilişkin daha net bir dönüş tarihinin duyurulacağını söyledi.



Wojnarowski, Curry'nin fazla zaman kaçırmaması yönünde beklenti olduğunu da sözlerine ekledi.



Perşembe günü Bulls'a karşı alınan mağlubiyetin sonlarında sakatlanan Curry, dördüncü çeyreğin bitimine 3:51 kala çembere doğru giderken bileğini burkmuştu.



Curry bu sezon 59 maçta 26.9 sayı, 4.9 asist ve 4.4 ribaund ortalamaları yakaladı.





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