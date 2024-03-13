Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, gelecekte ABD başkanlığına aday olabileceğini söyledi.



Warriors'ın yıldızı, CBS News'den Jericka Duncan'a verdiği röportajda bir gün başkanlığa aday olup olmayacağı sorulduğunda, kapıyı açık bıraktı:



"Belki. Gücümü elimden geldiğince iyilik için kullanmak isterim. Yani eğer bunu yapmanın yolu buysa, illa ki başkanlık olmasına gerek yok tabii ki ama bu yol siyasetten geçecekse, olabilir. Anlamlı bir değişiklik yapılabileceği kaydıyla siyasetin dışında başka yollara da başvurabilirim."



Duncan 2028'de aday olmasını önerdiğinde, Curry buna "O kadar yakın zamanda değil" şeklinde yanıt verdi.



Curry, 2021'de Warriors'la imzaladığı dört yıllığı 215,3 milyon dolarlık sözleşmenin ikinci sezonunda bulunuyor.





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