Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, LA Clippers'a karşı alınan 112-104'lük yenilgide sol ayak bileğini iki kez burkarak oyunu terk etti.



Warriors başantrenörü Steve Kerr, sakatlığın "hafif veya orta düzeyde" olduğunu söylerken, 36 yaşındaki oyuncunun yakın zamanda MR taramasından geçeceği belirtildi.



Curry bileğini üçüncü çeyreğin bitimine 2:43 kala topsuz alanda Kevon Looney'nin yaptığı perdelemenin etrafından geçmeye çalışırken burktu. Çeyreğin geri kalanında oturan Steph, bu sırada bileğini esnetmek için bir bant kullandı.



Dördüncü çeyreğin bitimine 8:08 kala oyuna dönen Warriors yıldızı, takım arkadaşı Moses Moody için perdeleme yapmaya çalışırken kayarak sakatlığını daha da kötüleştirdi.







Curry, Warriors'ın sezonun ilk yenilgisini aldığı karşılaşmada 27 dakikada sahada kalarak, 18 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 2 top çalma kaydetti. Andrew Wiggins, 29 sayıyla takıma liderlik etti.



Golden State ekibi, Salı gecesi New Orleans Pelicans'a karşı oynayacağı maçla sezona devam edecek.



Gecenin diğer sonuçları ise şu şekilde:



76ers 118-114 Pacers

Nets 115-102 Bucks

Trail Blazers 125-103 Pelicans

Thunder 128-104 Hawks



