Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, 2024-25 Twyman-Stokes Yılın Takım Arkadaşı Ödülü'nün sahibi oldu.



Bu ödül, her yıl saha içindeki özverili oyun, güçlü liderlik, mentorluk ve takım arkadaşlarına bağlılık gösteren oyunculara veriliyor.



Curry, 66 birinci sıra oyu alarak toplamda 1.257 puanla ödüle uzandı. Memphis Grizzlies pivotu Steven Adams ise 1.237 puanla ikinci sırada yer aldı.



İlk beşte ayrıca New York Knicks'ten Jalen Brunson, Denver Nuggets pivotu DeAndre Jordan ve Boston Celtics forveti Nicolas Tatum yer aldı.



Twyman-Stokes ödülü, Jack Twyman ve Maurice Stokes'un dostluk ve sadakatini onurlandırmak amacıyla verilmekte ve saha dışındaki liderlikleriyle öne çıkan oyunculara takdim ediliyor.



Ödülü geçmişte üç kez kazanan Jrue Holiday son yıllarda ödülün favorilerinden biri olmuştu. Geçen sezon ise Mike Conley ikinci kez bu onura layık görülmüştü.



