Cüneyt Çakır'ın yeni görevi belli oldu!

Geride bıraktığımız aylarda hakemliği bırakan Cüneyt Çakır, TFF bünyesinde yeni bir sayfa açtı ve hakem hocası oldu. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cüneyt Çakır'ın yeni görevi belli oldu!
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04 Ekim 2022 14:56
Türk futbolunun deneyimli hakemlerinden biri olan Cüneyt Çakır, Ağustos ayında hakemliği bırakmıştı. Çakır'ın yeni görevi belli oldu.

CÜNEYT ÇAKIR HAKEM HOCASI OLDU

45 yaşındaki Cüneyt Çakır'ın, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla birlikte hakem hocası olduğu öğrenildi. Tecrübeli ismin bu görev karşılığında ayda 100 bin TL alacağı belirtildi.

YURT DIŞINDAN DA TEKLİFLER ALDI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce yaptığı açıklamada Çakır'ın yurt dışından birçok teklif almasına karşın gitmediğini ve Türk hakemliğine hizmet etmek istediğini ifade etmişti.

LİSTE DIŞI KALMIŞTI

Cüneyt Çakır, geçen sezon mart ayında MHK tarafından yapılan operasyonda 13 hakemle birlikte liste dışı bırakılmış daha sonra Tahkim Kurulu kararıyla geri dönmüştü. Çakır'a Süper Lig'in 34. haftasındaki Antalyaspor-Kayserispor karşılaşmasında görev verilmişti. 

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