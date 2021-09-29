Cüneyt Çakır'a son dakika penaltı eleştirisi

Cüneyt Çakır'ın Milan - Atletico Madrid maçının son dakikasında çaldığı penaltı İtalyanlar tarafından büyük eleştiri aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Cüneyt Çakır'a son dakika penaltı eleştirisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2021 00:49
Milan'ın sahasında Atletico Madrid'e 2-1 yenildiği maçta verilen son dakika penaltısı nedeniyle maçın hakemi Cüneyt Çakır'a İtalya cephesinden yoğun eleştiriler yapıldı.

1-1 devam eden maçın 90+7. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından penaltı noktasını gösteren Cüneyt Çakır'a maç sonunda futbolcular ve yorumcular yoğun tepki gösterdi.

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Milanlı Pierre Kalulu'nun Thomas Lemar ile girdiği ikili mücadelede topun eline çarptığı iddia edildi. İtalyanlar, pozisyon tekrar izlendiğinde topun önce Lemar'ın eline, ardından Kalulu'nun eline çarpması nedeniyle penaltı kararının yanlış olduğunu savundu.

Öte yandan penaltı kararının ardından VAR'ın neden devreye girmediğine yönelik de hakem Cüneyt Çakır'a yoğun eleştiriler yapıldı. Milanlı Bennacer maç sonu yaptığı açıklamada, ""Her şeyinizi verseniz bile maçlarda sonucu küçük ayrıntılar belirler. Böyle kaybetmek acı veriyor. Anlamıyorum VAR neden var? Penaltı VAR'a gitseydi iptal edilecekti"




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.