Cüneyt Çakır'a son dakika penaltı eleştirisi

"Her şeyinizi verseniz bile maçlarda sonucu küçük ayrıntılar belirler. Böyle kaybetmek acı veriyor. Anlamıyorum VAR neden var? Penaltı VAR'a gitseydi iptal edilecekti"





Milan'ın sahasında Atletico Madrid'e 2-1 yenildiği maçta verilen son dakika penaltısı nedeniyle maçın hakemi Cüneyt Çakır'a İtalya cephesinden yoğun eleştiriler yapıldı.1-1 devam eden maçın 90+7. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından penaltı noktasını gösteren Cüneyt Çakır'a maç sonunda futbolcular ve yorumcular yoğun tepki gösterdi.Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Milanlı Pierre Kalulu'nun Thomas Lemar ile girdiği ikili mücadelede topun eline çarptığı iddia edildi. İtalyanlar, pozisyon tekrar izlendiğinde topun önce Lemar'ın eline, ardından Kalulu'nun eline çarpması nedeniyle penaltı kararının yanlış olduğunu savundu.Öte yandan penaltı kararının ardından VAR'ın neden devreye girmediğine yönelik de hakem Cüneyt Çakır'a yoğun eleştiriler yapıldı. Milanlı Bennacer maç sonu yaptığı açıklamada, "