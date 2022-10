Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nda kupa Arçelik Yelken Takımı'nın

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda kupayı Arçelik Yelken Takımı elde etti.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları ve İstanbul Valiliği iş birliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın kazananları belli oldu. Yarışların iki etabında da büyük başarı sağlayan Arçelik Yelken Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.



Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın ödülleri, Tersane İstanbul'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile çok sayıda davetlinin katıldığı görkemli törenle verildi.



Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla ve İstanbul etaplarında başarı gösteren Arçelik Yelken Takımı, IRC Maxi ve Cumhurbaşkanlığı Trofesi Kupası'nın kazananı oldu. Deniz Fıçı yönetimindeki Arçelik Yelken Takımı'na kupalarının yanı sıra DHL Express Türkiye'nin deniz kirliliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in Marmara Denizi'ne dalarak çıkardığı atıklardan ünlü heykeltıraş Seçkin Pirim tarafından tasarlanan özel kupa da DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç tarafından takdim edildi.



- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj



Ödül töreni öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geceye gönderdiği "Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları ödül törenine davetiniz için teşekkür ediyorum. Uluslararası prestije sahip bir organizasyonla ülkemizin tanıtımına da hizmet eden İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü, geleneksel hale gelen yarışlarıyla Türkiye'de yelken ve yat sporlarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Türkiye'de su sporlarının, yelken ve yat sporunun gelişmesi için devlet olarak imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu tarz önemli spor etkinliklerine de her geçen yıl artan ilgi ve katılımı, çabalarımızın bir tezahürü olarak görüyoruz. Organizasyonun icrasında görev alan, emeği geçen başta İstanbul Açıkdeniz Yat Kulübü ile tüm ilgili kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda yarışan ve dereceye giren tüm takımları ve sporcuları tebrik ediyorum, tüm davetlileri selamlıyorum." şeklindeki mesaj okundu.



Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı, törende yaptığı konuşmada, 28 ülkeden 85 takım ve 600'ün üzerinde sporcuyla yarışların gerçekleştirildiğini aktararak, "Bizler Cumhurbaşkanlığı olarak böyle bir organizasyona himaye vermekten, spora ve sporcuya destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dostluğun ve barışın öneminin bir kez daha anlaşıldığı bu zor dönemde dünyanın dört bir yanından ülkemize gelerek birlikte omuz omuza mücadele veren sporcuları ağırlamak bizler için bir iftihar meselesi." ifadelerini kullandı.



İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yarışçıların İstanbul'dan dünya barışı için umut olduğunu dile getirerek, Türk ekiplerini de gösterdikleri misafirperverlikten dolayı tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda diğer sınıflarda kazananlar şunlar:



IRC 0: Levent Peynirci yönetimindeki "ENKA Cheese"



IRC 1: Onur Tok yönetimindeki "Beymetal Team L R"



IRC 2: Güney Kaptan yönetimindeki "Akkim Yelken Takımı"



IRC 3: Kaan Parlas yönetimindeki "Ankara Yelken Kulübü"



IRC 4: Gül Çelikel yönetimindeki "Team Atlantis"



DHL Corporate Teams A Kategorisi: Mehmet Suhan İlhan yönetimindeki "DHL Türkiye Corporate Team"



DHL Corporate Teams B Kategorisi: Ferhat Öçsel yönetimindeki "DHL UK Corporate Team"



SB A: Saruhan Çıray yönetimindeki "Quickk Sigorta-HSSK"



SB B: Mehmet Dinçay yönetimindeki "KS Global Lojistik"



Gezgin A: Mustafa Erol yönetimindeki "Orion Yelken"



Gezgin B: Hasret Can Ünek yönetimindeki "Altınbaş Üniversitesi"



Gezgin C: Hasan Oğuz Genç yönetimindeki "Sarı-1 Piri Reis Üniversitesi"



Gecede, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası, Barbaros Hayrettin Paşa Kupası ve Mavi Vatan Kupası kazananlarına da ödülleri takdim edildi. Gecede 53 ayrı ekip, kupa sevinci yaşadı.





