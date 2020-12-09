Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin Sebastian Colţescu'nun , Pierre Webo'ya ırkçı söylemi hakkında açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum." dedi.



Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının devamında "Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız." ifadeleri yer aldı.



