Cumhurbaşkanı'ndan Webo için açıklama

Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırı hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cumhurbaşkanı'ndan Webo için açıklama
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09 Aralık 2020 00:30
Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin Sebastian Colţescu'nun, Pierre Webo'ya ırkçı söylemi hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının devamında "Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız." ifadeleri yer aldı.



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