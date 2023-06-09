Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Berin Yıldırım'ı kadrosuna kattı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, libero Berin Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Berin Yıldırım'ı kadrosuna kattı
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09 Haziran 2023 15:58
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, libero Berin Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, 25 yaşındaki libero Berin Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

Berin Yıldırım, geçen sezon Kadınlar 1. Lig ekiplerinden AVR Atletik formasını giymişti.

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