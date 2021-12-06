Cuadrado'dan Hakan Çalhanoğlu'na nazire

Juventus, Genoa'yı 2-0 mağlup ederken Juan Cuadrado'nun direkt kornerden attığı gol cumartesi akşamı Hakan Çalhanoğlu'nun Roma'ya attığı korner golünü akıllara getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cuadrado'dan Hakan Çalhanoğlu'na nazire
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06 Aralık 2021 00:39
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus ile Genoa karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus 2-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Juan Cuadrado ve 82. dakikada Paulo Dybala attı. 

Juan Cuadrado golünü direkt olarak kornerden attı. Cuadrado'nun bu golü cumartesi akşamı Roma'ya kornerden gol atan Hakan Çalhanoğlu'nu getirdi.

Juventus, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 27'ye yükseltti ve lider Milan'ı 11 puan geriden takibini sürdürdü. Serie A'daki galibiyet hasreti 13 maça çıkan Genoa ise 10 puanda kaldı.

Juventus, gelecek hafta Venezia'ya konuk olacak. Genoa ise Sampdoria'yı ağırlayacak.


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