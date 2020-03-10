Crystal Palace Cenk'i yeni sezonda tekrar isteyecek!

Crystal Palace idmanında sakatlanarak sezonu kapatan ve gelecek sezona yetişmeye çalışan Cenk Tosun'u İngiliz ekibinin bonservisini almak istediği iddia edildi.
İngiliz Evening Standard'ın haberine göre, devre arasında Everton'dan kiralanan Cenk Tosun'un sakatlanana kadarki performansından memnun kalan Palace teknik heyetinin önümüzdeki sezon için Milli futbolcumuzu bonservisiyle almak istediği yazıldı. Haberde, Sportif Direktör Dougie Freedman'ın tavsiyesiyle Palace'a gelen Cenk Tosun'un kulübe katkı sağlamaya devam edeceğine inanmaları sebebiyle Everton ile bonservis pazarlığı yapacakları iddiası ortaya atıldı.
Kadrosunda forvet pozisyonunda Cenk'in de sakatlanmasıyla forvet bölgesinde ciddi sıkıntı çekecek olan Crystal Palace'ın yeni sezonda Milli futbolcumuzun üzerine takımı kurabileceği belirtiliyor.
Cenk Tosun talihsiz şekilde kısa süren Crystal Palace kariyerinde 5 maçta 1 gole imzasını atmıştı. Öte yandan Cenk Tosun'un kiralık sözleşmesinde Crystal Palace'ın 20 milyon poundluk opsiyon hakkı bulunuyordu...
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İngiliz Evening Standard'ın haberine göre, devre arasında Everton'dan kiralanan Cenk Tosun'un sakatlanana kadarki performansından memnun kalan Palace teknik heyetinin önümüzdeki sezon için Milli futbolcumuzu bonservisiyle almak istediği yazıldı. Haberde, Sportif Direktör Dougie Freedman'ın tavsiyesiyle Palace'a gelen Cenk Tosun'un kulübe katkı sağlamaya devam edeceğine inanmaları sebebiyle Everton ile bonservis pazarlığı yapacakları iddiası ortaya atıldı.
Kadrosunda forvet pozisyonunda Cenk'in de sakatlanmasıyla forvet bölgesinde ciddi sıkıntı çekecek olan Crystal Palace'ın yeni sezonda Milli futbolcumuzun üzerine takımı kurabileceği belirtiliyor.
Cenk Tosun talihsiz şekilde kısa süren Crystal Palace kariyerinde 5 maçta 1 gole imzasını atmıştı. Öte yandan Cenk Tosun'un kiralık sözleşmesinde Crystal Palace'ın 20 milyon poundluk opsiyon hakkı bulunuyordu...
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın