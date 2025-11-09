Crystal Palace - Brighton maçı sessiz

Premier Lig'in 11. haftasında Brighton, deplasmanda Crystal Palace'a konuk oldu.
Selhurst Park'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.
Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı mücadeleyi tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Brighton 16 puanla 11. sırada yer aldı. Crystal Palace, 17 puanla 10. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Crystal Palace, deplasmanda Wolves'a konuk olacak. Brighton, Brentford'u konuk edecek.
Selhurst Park'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.
Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı mücadeleyi tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Brighton 16 puanla 11. sırada yer aldı. Crystal Palace, 17 puanla 10. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Crystal Palace, deplasmanda Wolves'a konuk olacak. Brighton, Brentford'u konuk edecek.