Cristiano Ronaldo EURO 2024'ü de istiyor

Cristiano Ronaldo, katıldığı ödül töreninde yaptığı açıklamada, hedefinin EURO 2024'te oynamak olduğunu söyledi.



Portekiz Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ödül töreninde ülke tarihinin en golcü oyuncusu ödülünü alan Ronaldo yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Kariyerimde önemli yeri olan herkese teşekkür ederim. Uzun bir yol oldu ve henüz Milli Takım'ı bırakmak istemediğimi söylemeliyim. Kendimi çok motive hissediyorum. Bir çok gençten oluşan yeni kadromuzla Dünya Kupası ve sanırım Avrupa Şampiyonası'nda takımın bir parçası olarak kariyerime devam etmek istiyorum"



37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz A Milli Takım formasını 189 kez sırtına geçirdi ve 117 gol atma başarısını gösterdi.



Ülkesinde 10 kez yılın oyuncusu seçilen süperstar, 5 kez Ballon d'Or seçilmesinin yanı sıra Portekiz Milli Takımı ile 2016'da Avrupa Şampiyonluğu ve 2019'da UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmıştı.





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