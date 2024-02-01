Crespolu Vallecano, Atletico'ya 90'da yıkıldı

La Liga 20. hafta maçında Atletico Madrid, Rayo Vallecano'yu 2-1 yenerek üst üste üçüncü kez kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Crespolu Vallecano, Atletico'ya 90'da yıkıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2024 01:01
Son güncelleme 01 Şubat 2024 01:05
La Liga 20. hafta maçında Atletico Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 2-1 kazandı. 

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Reinildo Mandava ile 90. dakikada Memphis Depay kaydetti. Rayo Vallecano'nun tek golü 42. dakikada Alvaro Garcia'dan geldi. 

Fenerbahçe'den Rayo Vallecano'ya kiralık giden Miguel Crespo, karşılaşmaya 64. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü kez kazanan Atletico Madrid puanını 47 yaptı. Rayo Vallecano ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Atletico Madrid, Real Madrid deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano ise Sevilla'yı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery