Crespo'dan derbi sözleri: "Yine zafer bizim olacak"

Ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan derbide attığı son dakika golüyle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Miguel Crespo, "Yine zafer bizim olacak" dedi.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Crespo'dan derbi sözleri: 'Yine zafer bizim olacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2022 11:28
Vitor Pereira döneminde Estoril'den transfer edilen Miguel Crespo, kısa sürede ilk 11'in değişmez ismi oldu. Portekizli hoca gittikten sonra İsmail Kartal yönetiminde de çıkışını sürdüren Portekizli yıldız, ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray derbisinde son dakikada sahne almış, 2-1'lik galibiyeti getirmişti. O tarihten bu yana fileleri havalandıramayan Crespo, pazar günü suskunluğunu bozmak istiyor.

"HAYAL BİLE EDEMİYORUM"

Galatasaray'a karşı yine gol atmak istediğini söyleyen Crespo, "Takım halinde iyi bir çıkış yakaladık. Zaten kaliteli oyunculara sahibiz , özgüvenimiz yerine gelince galibiyet serisi başladı. Pazar günü oluşacak atmosfer hayal bile edemiyorum. Muhteşem taraftarımıza derbi zaferi izletmek istiyoruz. Bunun için hem ben hem de takım arkadaşlarım var gücüyle çalışacak. 90 dakika sonunda hep birlikte eğleneceğiz" dedi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.