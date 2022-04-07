Vitor Pereira döneminde Estoril'den transfer edilen Miguel Crespo, kısa sürede ilk 11'in değişmez ismi oldu. Portekizli hoca gittikten sonra İsmail Kartal yönetiminde de çıkışını sürdüren Portekizli yıldız, ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray derbisinde son dakikada sahne almış, 2-1'lik galibiyeti getirmişti. O tarihten bu yana fileleri havalandıramayan Crespo, pazar günü suskunluğunu bozmak istiyor.



"HAYAL BİLE EDEMİYORUM"



Galatasaray'a karşı yine gol atmak istediğini söyleyen Crespo, "Takım halinde iyi bir çıkış yakaladık. Zaten kaliteli oyunculara sahibiz , özgüvenimiz yerine gelince galibiyet serisi başladı. Pazar günü oluşacak atmosfer hayal bile edemiyorum. Muhteşem taraftarımıza derbi zaferi izletmek istiyoruz. Bunun için hem ben hem de takım arkadaşlarım var gücüyle çalışacak. 90 dakika sonunda hep birlikte eğleneceğiz" dedi.



