CR7'nin antrenörü Arda Güler için geliyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun özel antrenörünü Arda Güler için getiriyor.

Haber; Cumhuriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
CR7'nin antrenörü Arda Güler için geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Eylül 2022 09:20
Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler için önemli bir çalışma başlattı.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor galibiyeti sonrası Arda hakkında "Geliştirmesi gereken şeyler var. Fiziksel olarak çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil." açıklamasını yapmıştı.

Portekizli hocanın, Arda Güler için dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun yıllar önce Sporting'ten Manchester United'a giderken o dönem çalıştığı antrenörle temas kurduğu öğrenildi.

Bu hocanın kısa süre içinde İstanbul'a geleceği ve Arda Güler'in fiziksel gelişimi adına genç oyuncuyla birlikte özel çalışmalar yapacağı bildirdi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ