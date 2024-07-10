San Antonio Spurs'ün yeni point guardı Chris Paul, koç Gregg Popovich'in takımına katılmak için "satış konuşmasına gerek duymadığını" söyledi.



Paul, takımla tanıtım basın toplantısında muhabirlere, önceki sezonu 22-60 dereceyle tamamlayan Spurs'e katılmak için ikna edilmeye ihtiyaç duymadığını açıkladı.



CP3 özellikle, NBA tarihinin en çok maç kazanan koçu olan koç Popovich'e şu şekilde bir parantez açtı:



"Antrenörlerden yönetimdeki kişilere her şey neredeyse onun etrafından çıkıyor. Şimdiye dek birkaç takımda oynadım ve Pop ve Spurs kesinlikle ligdeki en derin ağaca sahip. Ağaç derken, herkesin buradan dallanıp budaklanmasından ve daha iyi noktalara ulaşmasından bahsediyorum.



Ona saygım büyük. Sadece basketbol IQ'suna değil, aynı zamanda bir insan olarak, tüm bu konulardaki rekabetçi kişiliğine de."



Paul, Popovich'in yanı sıra, Spurs'ü seçmesinin nedeni olarak son Yılın Çaylağı Victor Wembanyama'yı da gösterdi:



"Kesinlikle katkısı oldu. Bu sezon ona karşı oynadım ve size şunu söyleyeyim, muhtemelen ligde bir maç sonrasında kendisi kadar konuşulan başka bir oyuncu yoktur, çünkü herkes belli noktalarda ayarlamalar yapması gerektiğini anlıyor."



NBA'de 19. sezonunu geride bırakan 38 yaşındaki Paul, son oynadığı takım Golden State Warriors'ta 9,2 sayı ve 6,8 asist ortalamaları yakalamıştı.





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