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CP3 çaylak falan dinlemedi, Garuba'yı da avladı!

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, topu bacak arasından geçirerek avladığı rakipleri arasına Houston Rockets çaylağı Usman Garuba'yı da ekledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, topu bacak arasından geçirerek avladığı rakipleri arasına Houston Rockets çaylağı Usman Garuba'yı da ekledi.

Karşılaşmanın bitimine 4:01 kala, CP3 bire birde kaldığı pozisyonda uzun yıllardır birçok uzuna yaptığı bu hareketi, bu kez Rockets çaylağı üzerinde kullandı.

İspanyol oyuncunun birkaç maçtır forma giyemedikten sonra beş dakika süre aldığı maçta böyle bir olayın başrolünde yer alması, şans faktörünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Garuba oynadığı beş dakikada denediği üç basket denemesinde de isabet bulamasa da, iki ribaund almıştı.


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