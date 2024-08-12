Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin maçlara, "Mehmetçik Vakfı" yazılı formayla çıkacağı duyuruldu.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çorum FK'nin ligin ilk haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile bugün deplasmanda oynayacağı maça, göğüs bölümünde "Mehmetçik Vakfı" yazılı beyaz forma ile çıkacağı belirtilerek, "Hiçbir bedel alınmadan, gerekli izinler alınmış olup, göğüs sponsorluğu anlaşması yapılana kadar, forma göğsümüzde Mehmetçik Vakfı'nı gururla taşıyacağız." ifadelerine yer verildi.





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