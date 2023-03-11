Cornelius kayıplara karıştı!

Trabzonspor'dan Kopenhag'a satılan Andreas Cornelius, kayıplara karıştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cornelius kayıplara karıştı!
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11 Mart 2023 12:49
6 Milyon Euro'ya Kopenhag kulübüne satılan Cornelius, bordo-mavili formayla büyük işlere imza atmıştı.

Ligde 37 karşılaşmada sahada olan başarılı futbolcu, 15 gol, 5 asist ile Karadeniz devinin şampiyon olmasında önemli katkıda bulunmuştu.

Ancak 29 yaşındaki forvet gittiğine bin pişman. Kopenhag ile 5 maça çıkan (396 dakika forma giydi) Cornelius ne gol atabildi ne de asist üretebildi. Yedek kulübesinden çıkamadı.

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