Cornelius kayıplara karıştı!

6 Milyon Euro'ya Kopenhag kulübüne satılan Cornelius, bordo-mavili formayla büyük işlere imza atmıştı.



Ligde 37 karşılaşmada sahada olan başarılı futbolcu, 15 gol, 5 asist ile Karadeniz devinin şampiyon olmasında önemli katkıda bulunmuştu.



Ancak 29 yaşındaki forvet gittiğine bin pişman. Kopenhag ile 5 maça çıkan (396 dakika forma giydi) Cornelius ne gol atabildi ne de asist üretebildi. Yedek kulübesinden çıkamadı.





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