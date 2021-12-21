Cornelis: "Çok mutluyum"

Trabzonsporlu Andreas Cornelius, Altay karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cornelis: 'Çok mutluyum'
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21 Aralık 2021 22:24
Trabzonspor'un Altay'ı deplasmanda 2-1 yendiği maçta bordo mavililerin gollerini atan Andreas Cornelius açıklamalarda bulundu.

Andreas Cornelius "Kolay bir maç olmayacaktı. Takıma yardımcı olduğum ve kazandığımız için mutluyum. İkinci yarıya değişikliklerle iyi başladık. Takımı kutlarım." dedi.

Danimarkalı isim "Kendi adıma da takıma yardımcı olduğum için mutluyum" diyerek sözlerini noktaladı.


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