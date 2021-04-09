Cordoba, Beşiktaş'ın istediği kaleciyi açıkladı!

Beşiktaş'ın eski kalecisi Oscar Cordoba, siyah - beyazlı kulübe geçmişte kaleci önerdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Cordoba, Beşiktaş'ın istediği kaleciyi açıkladı!
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09 Nisan 2021 17:42
Beşiktaş'ın efsane kalecilerinden Oscar Cordoba, siyah - beyazlı kulübün Karius transferinden önce kendisine Pedro Gallese ismini sorduğunu açıkladı.

Gallese için Beşiktaş'a onay verdiğini söyleyen "Pedro Gallese, birçok takımın hedefinde olan bir kaleci. Boca Juniors onu uzun süredir izliyordu, harika bir kaleci. Karius'u transfer etmeden önce, Beşiktaş onu izliyordu. David Ospina ve bir başka kaleci de listelerindeydi. Gallese için bana danıştılar, ben onlara onay vermiştim." dedi.

Pedro Gallese, geçtiğimiz sezonun devre arasında Meksika ekibi Tiburones Rojos'tan MLS takımlarından Orlando City'e transfer olmuştu.



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