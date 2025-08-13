Golden State Warriors'ın eski oyuncusu Quinn Cook, Kevin Durant'in 2017'de Finaller MVP'si olduktan sonra 2017-18 sezonuna Stephen Curry'nin bu ödülü kazanması hedefiyle başladığını açıkladı.The Player's Choice podcast'inde konuşan Cook,dedi.Cook'un aktardığına göre Durant, sezon boyunca Curry'nin öne çıkmasını sağlamak için fırsatlar yarattı. 2018 Finalleri'nde Cleveland Cavaliers'a karşı 2. maçta Curry, 9 üçlükle Finaller rekoru kırarak MVP yarışında öne geçti. Ancak 3. maçta kötü bir şut yüzdesiyle oynarken, Durant 43 sayı ve kritik anlarda isabetler bularak sahneye çıktı. Cook,dedi.Maçta ise Durant'in triple-double performansı, üst üste ikinci kez Finaller MVP'si olmasını sağladı. Cook," diye konuştu.Durant'in Warriors'taki bu dönemi, 2017 ve 2018'de kazandığı Finaller MVP'leriyle hatırlanıyor. Ancak Cook'un sözleri, Durant'in asıl amacının Curry ile başarıyı paylaşmak olduğunu gösteriyor. Curry, 2022'de Warriors'ı sekiz yılda dördüncü şampiyonluğuna taşıyarak ilk Finaller MVP'sini kazandı ve Durant'in yıllar önceki dileği gerçekleşmiş oldu.