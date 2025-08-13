13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-025'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-040'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-241'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-041'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-041'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-027'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-379'

Cook: "Durant, 2018'de Curry'nin Finaller MVP'si olmasını istiyordu"

Golden State Warriors'ın eski oyuncusu Quinn Cook, Kevin Durant'in 2017'de Finaller MVP'si olduktan sonra 2017-18 sezonuna Stephen Curry'nin bu ödülü kazanması hedefiyle başladığını açıkladı.

13 Ağustos 2025 11:58
Haber: Sporx.com dış haberler
Cook: 'Durant, 2018'de Curry'nin Finaller MVP'si olmasını istiyordu'
The Player's Choice podcast'inde konuşan Cook, "Kevin, Steph'in o yıl Finaller MVP'si olmasını çok istedi. Tüm sezon boyunca bundan bahsediyordu. İnsanların eleştirilerini susturmak istiyordu" dedi.

Cook'un aktardığına göre Durant, sezon boyunca Curry'nin öne çıkmasını sağlamak için fırsatlar yarattı. 2018 Finalleri'nde Cleveland Cavaliers'a karşı 2. maçta Curry, 9 üçlükle Finaller rekoru kırarak MVP yarışında öne geçti. Ancak 3. maçta kötü bir şut yüzdesiyle oynarken, Durant 43 sayı ve kritik anlarda isabetler bularak sahneye çıktı. Cook, "O gece 40 sayıyı adeta farkında olmadan buldu" dedi.


Maçta ise Durant'in triple-double performansı, üst üste ikinci kez Finaller MVP'si olmasını sağladı. Cook, "Bu onun ne kadar iyi olduğunun göstergesi" diye konuştu.

Durant'in Warriors'taki bu dönemi, 2017 ve 2018'de kazandığı Finaller MVP'leriyle hatırlanıyor. Ancak Cook'un sözleri, Durant'in asıl amacının Curry ile başarıyı paylaşmak olduğunu gösteriyor. Curry, 2022'de Warriors'ı sekiz yılda dördüncü şampiyonluğuna taşıyarak ilk Finaller MVP'sini kazandı ve Durant'in yıllar önceki dileği gerçekleşmiş oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
