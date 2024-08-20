Conte, Fenerbahçe'den istiyor!

Serie A ekibi Napoli'nin teknik adamı Antonio Conte, Sebastian Szymanski için gemileri yaktı. Transfere iyi bir bütçe ayırmayı planlayan İtalyan ekibi, Sarı-Lacivertli ekibin kapısını daha yüksek bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Conte, Fenerbahçe'den istiyor!
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20 Ağustos 2024 07:58
Son güncelleme 20 Ağustos 2024 08:00
İtalyan temsilcisi Napoli, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski'ye göz koydu.

Conte'nin hedefi Szymanski

Napoli, daha önce Ponyalı yıldız için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı. İtalyan devi, lige 3-0'lık şok Verona yenilgisiyle başlayınca transferde gözünü kararttı. Benfica'dan David Neres'i 30 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlanan Napoli, bir kez daha Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

AYRILIĞA YEŞİL IŞIK YOK

Teknik direktör Antonio Conte'nin Sebastian Szymanski'yi çok istediği kaydedildi. Napoli'nin Fenerbahçe'ye yapacağı yeni teklifin 30 milyon Euro'yu bulabileceği öne sürüldü. Yönetimin böyle bir rakam karşısında nasıl tavır alacağı merak konusu.

Ferdi Kadıoğlu'nun satışı bitmek üzereyken, Mourinho'nun, Szymanski'nin ayrılığına yeşil ışık yakması beklenmiyor.

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