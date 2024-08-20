Conte, Fenerbahçe'den istiyor!

İtalyan temsilcisi Napoli, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski'ye göz koydu.
Conte'nin hedefi Szymanski
Napoli, daha önce Ponyalı yıldız için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı. İtalyan devi, lige 3-0'lık şok Verona yenilgisiyle başlayınca transferde gözünü kararttı. Benfica'dan David Neres'i 30 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlanan Napoli, bir kez daha Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.
AYRILIĞA YEŞİL IŞIK YOK
Teknik direktör Antonio Conte'nin Sebastian Szymanski'yi çok istediği kaydedildi. Napoli'nin Fenerbahçe'ye yapacağı yeni teklifin 30 milyon Euro'yu bulabileceği öne sürüldü. Yönetimin böyle bir rakam karşısında nasıl tavır alacağı merak konusu.
Ferdi Kadıoğlu'nun satışı bitmek üzereyken, Mourinho'nun, Szymanski'nin ayrılığına yeşil ışık yakması beklenmiyor.
Conte'nin hedefi Szymanski
Napoli, daha önce Ponyalı yıldız için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı. İtalyan devi, lige 3-0'lık şok Verona yenilgisiyle başlayınca transferde gözünü kararttı. Benfica'dan David Neres'i 30 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlanan Napoli, bir kez daha Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.
AYRILIĞA YEŞİL IŞIK YOK
Teknik direktör Antonio Conte'nin Sebastian Szymanski'yi çok istediği kaydedildi. Napoli'nin Fenerbahçe'ye yapacağı yeni teklifin 30 milyon Euro'yu bulabileceği öne sürüldü. Yönetimin böyle bir rakam karşısında nasıl tavır alacağı merak konusu.
Ferdi Kadıoğlu'nun satışı bitmek üzereyken, Mourinho'nun, Szymanski'nin ayrılığına yeşil ışık yakması beklenmiyor.
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