27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
1-247'
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-051'
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
1-143'
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
0-013'
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
2-2DA
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
1-152'
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-154'
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
1-046'
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-054'
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-184'
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-279'
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-284'
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-083'
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Como ile Cremonese puanları paylaştı!

İtalya Serie A'nın 5. hafta karşılaşmasında Como ile Cremonese 1-1 berabere kaldı.

Como ile Cremonese puanları paylaştı!
İtalya Serie A'nın 5. hafta karşılaşmasında Como ile Cremonese karşı karşıya geldi.

Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Como'yu öne geçiren golü 32. dakikada Nico Paz attı. Federico Baschirotto 69. dakikada attığı golle Cremonese'yi beraberliğe taşıdı.

Mavi-beyazlılarda Jesus Rodriguez, 82. dakikada yaptığı müdahale sonra direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Karşılaşmaya yedek başlayan Cremonese'nin golcüsü Jamie Vardy, oyuna dahil olamadı.

Bu sonuçla birlikte Como 8, Cremonese ise 9 puana yükseldi.

Mavi-beyazlılar gelecek hafta Atalanta deplasmanında ter dökecek. Cremone temsilciside Inter'e konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Samsunspor 7 4 2 1 10 7 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 7 3 1 3 9 12 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.