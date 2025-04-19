Como, galibiyet serisini 3 maça yükseltti

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Como, deplasmanda Lecce'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Como, galibiyet serisini 3 maça yükseltti
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19 Nisan 2025 18:04
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Como, deplasmanda Lecce'ye konuk oldu.

Via del Mare'de oynanan karşılaşmayı konuk ekip Como, 3-0 kazandı.

Como, ilk yarıda Assane Diao'nun 33. dakikada attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda uzun süre dengeli geçen mücadelede Como, ilk önce 84. dakikada Edoardo Goldaniga ile farkı 2'ye çıkardı ardından 90+1'de Assane Diao ile bir gol daha bularak 3 puanı 3 gol ile aldı.

Bu galibiyetle birlikte Como, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Lecce'nin ligdeki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Como, 39 puan ile 12. sırada yer aldı.

Lecce, 26 puan ile düşme hattının 2 puan üstünde 17. sırada bulunuyor.
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