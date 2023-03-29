Colley'den aile boyu gol

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Gambiya'nın Mali'yi 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü Beşiktaşlı Omar Colley kaydetti. Omar'ın golünde asisti Karagümrük'te forma giyen kardeşi Ebrima Colley yaptı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Colley'den aile boyu gol
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29 Mart 2023 09:14
Omar Colley
Omar Colley
Beşiktaş
Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Gambiya sahasında Mali'yi 1-0 yendi.

Gambiya'yı galibiyete taşıyan golü 79'da Beşiktaşlı Omar Colley kaydetti. Omar'ın golünde asisti Karagümrük'te forma giyen kardeşi Ebrima Colley yaptı. Kamerun ise deplasmanda Namibya'ya 2-1 yenilirken, konuk ekibin tek golünü Aboubakar attı.

Bu arada Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş bir günlük iznin ardından gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcuların, Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen idmanda, ısınma programından sonra pas çalışmaları üzerinde durduğu aktarıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

 
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