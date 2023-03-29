Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Gambiya sahasında Mali'yi 1-0 yendi.
Gambiya'yı galibiyete taşıyan golü 79'da Beşiktaşlı Omar Colley kaydetti. Omar'ın golünde asisti Karagümrük'te forma giyen kardeşi Ebrima Colley yaptı. Kamerun ise deplasmanda Namibya'ya 2-1 yenilirken, konuk ekibin tek golünü Aboubakar attı.
Bu arada Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş bir günlük iznin ardından gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcuların, Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen idmanda, ısınma programından sonra pas çalışmaları üzerinde durduğu aktarıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Gambiya'yı galibiyete taşıyan golü 79'da Beşiktaşlı Omar Colley kaydetti. Omar'ın golünde asisti Karagümrük'te forma giyen kardeşi Ebrima Colley yaptı. Kamerun ise deplasmanda Namibya'ya 2-1 yenilirken, konuk ekibin tek golünü Aboubakar attı.
Bu arada Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş bir günlük iznin ardından gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcuların, Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen idmanda, ısınma programından sonra pas çalışmaları üzerinde durduğu aktarıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.