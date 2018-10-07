Cocu 'Çok iyisiniz' dedi, görevlerine son verildi!

Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı kalması, teknik heyette ise Turgay Altay (Analist), Murat Öztürk (Kaleci antrenörü) ve Alper Aşçı'nın (Kondisyoner) görevine son verilmesi deprem etkisi yaratırken, alının kararlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alıp Başkan Ali Koç'un ricasıyla bu sezon da takımda kalan yardımcı hocaların performansından, teknik direktör Cocu'nun hayli memnun olduğu ve S.Trnava galibiyeti sonrasında, "Sizden çok memnunum. Çok iyisiniz. Bana yabancı bir ülkede çok destek oldunuz. Size daha farklı sorumluluklar, daha aktif görevler vermeyi düşünüyorum. Yarın bunları detaylı olarak Samandıra'da konuşalım" dediği öğrenildi.Ancak bu konuşmaların üzerinden 24 saat geçmeden 3 teknik adamın görevine son verildi. Kararı duyan Aşçı, Öztürk ve Altay büyük şaşkınlık yaşadı. Daha sonra aralarında yaptıkları toplantıda ise, "Cocu'nun da haberi yokmuş. Böyle olacağı belliydi" yorumunu yaptıkları kaydedildi.Volkan, Dirar ve Aatif'ın ardından Fenerbahçe'de ikinci bir kadro dışı dalgası daha gelebilir. Damien Comolli'nin raporu sonrası 3 oyuncu süresiz olarak takımdan uzaklaştırılırken, Fransız futbol adamının gündeminde Soldado, Isla ve Valbuena'nın da olduğu konuşuluyor. Sezon başında takımdan ayrılması istenen bu oyuncuların Samandıra'nın enerjisini bozduğunu düşünen Comolli'nin, Başakşehir maçının ardından yeni kararlara imza atabileceği gelen haberler arasında.