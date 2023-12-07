NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan 11 karşılaşmayla devam etti.



CAVALIERS 121-111 MAGIC



Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da Orlando Magic'i 121-111 mağlup etti.



Donovan Mitchell, 35 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle maçı tamamlayarak Cavaliers'ın en iyi oyuncusu oldu. Darius Garland 26 sayı ve 9 asistle double-double'a yaklaştı.



Paolo Banchero 42 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, ayrıca 6 ribaund ve 2 blok kaydetti. Cole Anthony ise 19 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 2 blokla oynadı.



GRIZZLIES 116-102 PISTONS



Memphis Grizzlies, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 116-102 yendi.



Desmond Bane 49 sayıyla kariyer rekoruna ulaşırken, ayrıca 8 asist, 6 ribaund ve 2 blok da kaydederek Grizzlies'in galibiyetin mimarı oldu. Jaren Jackson Jr. 24 sayı, 4 ribaund ve 3 blokla oynadı.



Bojan Bogdanovic 22 sayı, 4 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla Pistons'a liderlik etti. Jalen Duren 17 sayı ve 11 ribaundla double-double yaptı.



76ERS 131-126 WIZARDS



Philadelphia 76ers, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 131-126 devirdi.



Joel Embiid 76ers adına muhteşem bir performans sergileyerek, maçı 50 sayı, 13 ribaund ve 7 asistle tamamladı. Tyrese Maxey ise 26 sayı ve 7 ribaund kaydetti. Kelly Oubre Jr. ise parkelere döndüğü maçta benchten 12 sayı kaydetti.



Jordan Poole 23 sayı ve 2 asistle Wizards'ın en skorer ismiydi. Tyus Jones 20 sayı, 8 asist ve 3 ribaundla oynadı.



NETS 114-113 HAWKS



Brooklyn Nets, State Farm Arena'da Atlanta Hawks'ı 114-113 mağlup etti.



Beş saniye kala maçı kazandıran basketi bulan Mikal Bridges, Nets'e 32 sayı, 6 asist, 5 ribaund ve 1 blokla liderlik etti. Cam Johnson 17 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma kaydetti.



Trae Young, Hawks'ta 30 sayı, 9 asist ve 2 blokla mücadele etti. Saddiq Bey 21 sayı ve 7 ribaundla oynarken, Bogdan Bogdanovic 20 sayı kaydetti.



TIMBERWOLVES 102-94 SPURS



Minnesota Timberwolves, Target Center'da konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 102-94 yıktı.



Mike Conley, Timberwolves'ta 18 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 3 top çalmayla öne çıktı. Anthony Edwards 17 sayı, 7 ribaund, 6 asist, 1 blok ve 1 top çalma kaydetti.



Devin Vassell Spurs'e 22 sayıyla liderlik ederken, Keldon Johnson 21 sayı ve 10 ribaundla, Victor Wembanyama ve Zach Collins ise 12'şer sayıyla maçı tamamladılar.



HEAT 112-103 RAPTORS



Miami Heat, Scotiabank Arena'da ev sahibi Toronto Raptors'ı 112-103 mağlup etti.



Caleb Martin, 24 sayı, 12 ribaund, 3 asist ve 1 blokla Heat'e liderlik eden isim oldu. Duncan Robinson 21 sayı, 6 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



Pascal Siakam 30 sayı, 4 ribaund, 6 asist ve 1 blokla Raptors'a liderlik ederken, OG Anunoby ise 23 sayı, 8 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



BULLS 111-100 HORNETS



Chicago Bulls, United Center'da konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 111-100 yendi.



DeMar DeRozan 29 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 2 blokla Bulls'a liderlik eden isim oldu. Nikola Vucevic 20 sayı, 12 ribaund, 3 asist ve 1 blokla oynadı.



Hornets'ta Gordon Hayward 27 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla mücadele etti. Terry Rozier ise karşılaşmayı 25 sayı, 5 ribaund, 7 asist, 1 top çalma ve 2 blokla tamamladı.



ROCKETS 110-101 THUNDER



Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 110-101 mağlup etti.



Dillon Brooks, 23 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla Rockets'ta en çok sayı kaydeden isim oldu. Aaron Holiday 22 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla oynarken, temsilcimiz Alperen Şengün ise maçı 21 sayı, 6 ribaund, 7 asist, 1 top çalma ve 2 blokla tamamladı.



Shai Gilgeous-Alexander ise 33 sayı, 3 ribaund, 6 asist, 6 top çalma ve 1 blokla Thunder'a liderlik etti. Jalen Williams 13 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



MAVERICKS 147-97 JAZZ



Dallas Mavericks, American Airlines Center'da konuk ettiği Utah Jazz'i 147-97 devirdi.



Mavericks'te Luka Doncic 40 sayı, 10 ribaund ve 11 asistle triple-double performansı sergileyerek takımını galibiyete taşıdı. Kyrie Irving 26 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma kaydetti.



Jazz'de Ochai Agbaji 21 sayı ve 2 top çalmayla takımın en skoreriydi. John Collins ise maçı 10 sayı ve 8 ribaundla tamamladı.



WARRIORS 110-106 TRAIL BLAZERS



Golden State Warriors, Chase Center'da konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 110-106 mağlup etti.



Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı ve 5 ribaundla galibiyeti getiren isim oldu. Klay Thompson 11 sayı ve 5 ribaundla oynarken, Draymond Green 10 sayı, 10 ribaund, 9 asist ve 2 blok kaydetti.



Trail Blazers'ta 18 maç sonra parkelere dönen Anfernee Simons 28 sayı ve 4 asistle, Shaedon Sharpe ise 26 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle oynadı.



CLIPPERS 111-102 NUGGETS



LA Clippers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği Denver Nuggets'ı 111-102 yıktı.



Clippers'ta Paul George 25 sayı ve 8 ribauntla takımının en skorer ismiydi. James Harden geceyi 20 sayı, 11 asist ve 3 top çalmayla tamamlarken, Kawhi Leonard ise 17 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle oynadı.



Nuggets'ta Nikola Jokic 22 sayı, 15 ribaund ve 10 asistle triple-double yapmış olsa da, bu çabası galibiyet için yeterli olmadı. Jamal Murray ise 23 sayı ve 6 asistle geceyi noktaladı.





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