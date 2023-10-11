LA Clippers'ın, olası bir James Harden takasında başka bir takımdan iki adet ilk tur draft hakkı almaya çalıştığı iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, yakın zamanda Clippers'ın Harden karşılığında 76ers'a ilk tur draft hakkı, ilk tur draft hakkı takası ve sözleşmesi biten oyuncular teklif ettiğini bildirmişti.



Bu anlaşma reddedilmiş olsa da, Clippers, 76ers'a olan teklifine daha fazla varlık eklemek için draft seçimlerinin de dahil olduğu başka bir takımla hamle yapmayı düşünüyor olabilir.



ESPN'den Zach Lowe, 'Lowe Post' isimli podcast'inin son bölümünde konuyla ilgili şunları aktardı:



"Ve Woj, Clippers'ın 2028'deki draft hakkını alabileceği fikrini ortaya atmıştı; korumasız olsun ya da olmasın, teklifte bu seçimin olduğunu varsayarsak, iki ilk tur draft hakkı ve iki korumalı hak alıp alamayacaklarını görmek için bunu ligde korumasız bir draft seçimi olarak piyasaya sürecek ve 76ers'ı tatmin edip etmediklerine bakacaklar."



Wojnarowski ayrıca Clippers'ın "er ya da geç" bir anlaşma yapılmasını istediğini de bildirmiş, ancak piyasada başka hiçbir takımın Harden'ı istemediği için mevcut teklifini yükseltmek istemediğini aktarmıştı.



